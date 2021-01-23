Koronavirüs ile ilgili o detayı Türk hekimler keşfetti

Türk hekimler Kovid-19 ile helikobakteri arasında ilişki olduğunu keşfetti. Çalışma sorumlusu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necati Balamtekin, "Helikobakteri, koronavirüsün vücuda giriş kapısı olan ACE2 reseptörlerinin sindirim sistemindeki sıklığını artırıyor. Bu da koronavirüsün karın ağrısı, ishal, bulantı, kusma gibi sindirim sistemiyle ilgili bulgularının daha sık görülmesine sebep oluyor." dedi.

Çalışma sorumlusu Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necati Balamtekin şunları söyledi:

Helikobakteri, koronavirüsün vücuda giriş kapısı olan ACE2 reseptörlerinin sindirim sistemindeki sıklığını artırıyor. Bu da koronavirüsün karın ağrısı, ishal, bulantı, kusma gibi sindirim sistemiyle ilgili bulgularının daha sık görülmesine sebep oluyor.

65 yaş ve üstündekiler, kronik hastalığı bulunanlar gibi Kovid-19'un ağır seyredeceğini düşündüğümüz popülasyonda, helikobakteri varlığı saptanıp uygun tedaviler yapılırsa Kovid-19'un sindirim sistemindeki problemlerinin daha az görüleceğini söyleyebiliriz."