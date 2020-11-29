Koronavirüs bağışıklığı ne kadar sürer?

Kovid 19 ile ilgili uzun süredir çalışmalar yapılıyor. Bilim insanları 'Kovid 19 bağışıklığı ne kadar sürer?' sorusu üzerinde duruyordu. Yeni bir araştırma, iyileşen koronavirüs hastalarının en az sekiz ay süren bir bağışıklık belleğine sahip olduğunu buldu.

Kovid 19 bağışıklığı üzerine yapılan yeni bir araştırma iyileşen koronavirüs hastalarının en az sekiz ay süren sağlam bir bağışıklık belleğine sahip olduğunu buldu.

Araştırmaya göre, bu hafıza, antikorlardan daha fazlasına dayanıyor. Vücudun zararlılara karşı doğuştan sahip olduğu bağışıklık mekanizmalarının yetersiz kaldığı durumlarda kazanılmış (edinilmiş) bağışıklık sistemi devreye giriyor. Bunlar etkileyici hatırlama güçlerine sahip T hücreleri ve B hücreleri olarak bilinen beyaz kan hücrelerini de içeriyor.

Bu koruma katmanları bir araya getirildiğinde, bağışıklık sisteminin koronavirüsü tanımasını ve yeniden saldırmasını sağlar ve böylece başka bir enfeksiyonu önler.

Bağışıklık sisteminin bu çeşitli katmanlarında virüse karşı bağışıklığın ne kadar sürdüğünü değerlendirmek için bilim adamları, koronavirüs hastalarının hastalandıktan aylar sonra hangi tür bağışıklık hücrelerinin iyileştiğini ölçtüler.

BAĞIŞIKLIK 4 İLA 6 AY SONRA DÜŞÜYOR!

Kaliforniya'daki La Jolla İmmünoloji Enstitüsü'nde virolog ve çalışmanın ortak yazarı Shane Crotty ve ekibi, KOVID-19'dan kurtulmuş 185 kişiden alınan kan örneklerinde her iki tip T hücresinin yanı sıra B hücrelerini ve antikorları da ölçtü.

Katılımcıların yaklaşık 40'ı birkaç kez, bazıları hastalıklarından altı ay sonra kan verdi. Bu, araştırmacıların hastaların bağışıklık tepkilerinin zaman içinde nasıl değiştiğini değerlendirmelerini sağladı.

Elde ettikleri sonuçlar, hastaların koronavirüse özgü T hücrelerinin seviyelerinin dört ila altı ay arasında hafifçe düştüğünü ve ardından sabit kaldığını gösterdi. Araştırmacılar, diğer virüsler için tipik olduğu için, BT hücrelerinin ve antikorlarının bu altı aylık işaretten sonra tutarlı kalmasının muhtemel olduğunu düşünüyor.

Çalışma sonuçları ayrıca hastaların B hücre seviyelerinin bir ay ile altı ay arasında arttığını gösterdi. Uzmanlar bulguların önemli olduğunu belirterek, B hücrelerinin gelecekteki antikorların kaynağı olacağını vurgu yaptı.