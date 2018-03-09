Korkunç! Poşetten onlarca insan eli çıktı!

Rusya'nın Sibirya bölgesinde nehir kıyısına bırakılmış bir poşetin içinde 27 çift insan eli bulundu. Rus polisi, Habarovsk kentinde gerçekleşen olayla ilgili detaylara ulaşmaya çalışıyor.

Habarovsk kentinde gerçekleşen olayda çantayı bulan polis yetkililerine göre, çevrede başka şüpheli bir şeye rastlamadı.

KORKUNÇ OLAYDA İLGİNÇ TEORİLER...

Olayla ilgili ilk teori elllerin işlenen hırsızlıklar sonucu kesildikleri... Bir diğer teori ise halihazırda ölü kişilerin ellerinin kesildiği şeklinde.

Başka bir iddia ise cesetlerden vücut parçaları çalan hırsızların, vücutların kime ait olduğunun tespit edilmesini önlemek için elleri kestiği yönünde.

Ancak ellerin tutuldukları bir adli suç laboratuvarı tarafından yanlışlıkla atılmış olabileceği ve ortada herhangi bir suç bulunmaması da ihtimaller dahilinde.

Kalıntıların yanında bandajlar ve hastanelerde kullanılan galoşlar da bulundu. Polis konu hakkında yorum yapmayı reddetti.