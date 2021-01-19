19 Ocak 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.567 0.66 EURO 9,0300 -0.07
USD 7,4510 -0.30 ALTIN 442,290 0.08
CANLI BORSA
TÜMÜ

Korkunç kaza! Tolgahan Sayışman ölümden döndü...

19 Ocak 2021 Salı - 10:28 | Son Güncelleme : 19 01 2021 - 10:28

İş görüşmesi için İzmir’e giden oyuncu Tolgahan Sayışman ve arkadaşı, dönüş yolunda kaza geçirdi. İkili, takla atan araçtan emniyet kemerleri sayesinde yara almadan çıktı.


Tolgahan Sayışman, geçen hafta bir iş görüşmesi için Tuncay isimli yakın arkadaşıyla beraber karayoluyla İzmir’e gitti. İkili, dönüş yolunda Yalova civarında kaza geçirdi. Sürücü koltuğunda oturan Sayışman’ın arkadaşı, önlerinde kaza yapan başka bir araca vurmamak için manevra yapınca araç takla attı.
 
 
EMNİYET KEMERİ KURTARDI
 
Tolgahan Sayışman ve arkadaşı, aracın hava yastıkları ve takılı olan emniyet kemerleri sayesinde kazadan ciddi bir yara almadan kurtuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri ve jandarmanın yardımıyla araçlar çekildi. Sayışman ile arkadaşı önce hastaneye kaldırıldı, ardından özel bir araçla evlerine gönderildi.
 
 
Geçen hafta geçirdiği trafik kazasında ölümden dönen Tolgahan Sayışman, önceki gün evinin bahçesinde ailesiyle kar keyfi yaptı. Sayışman ve eşi Almeda Abazi, oğulları Efehan’la çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştı.
 

ETİKETLER

tolgahan sayışman trafik kazası ölümden döndü tolgahan emniyet kemeri
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.