28 Ağustos 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.458 0.67 EURO 9,8710 -0.11
USD 8,3470 -0.48 ALTIN 488,200 1.05
CANLI BORSA
TÜMÜ

Korkunç kaza! Feci şekilde can verdiler! 4 ölü, 2 yaralı

DHA |  28 Ağustos 2021 Cumartesi - 12:11 | Son Güncelleme : 28 08 2021 - 12:11

İzmir- Aydın Otoyolu'nda kamyonun arkadan çarptığı otomobil, alev aldı. Kazada 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.


Kaza, saat 08.30 sıralarında, İzmir- Aydın Otoyolu 75'inci Yıl Selatin Tüneli girişinde meydana geldi. İzmir'den Aydın yönüne giden, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 10 CEK 93 plakalı otomobile, tünel girdikten sonra arkadan gelen 35 AE 2020 plakalı kamyon çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil alev aldı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekiplerini müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Kazada 4 kişi yaşamını yitirirken, yaralanan 2 kişi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.
 

ETİKETLER

izmir aydın otoyol kamyon alev
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.