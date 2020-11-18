Köpek Memesi Hastalığının tedavisinde yüz güldürücü sonuçlar var

Halk arasında “Köpek Memesi Hastalığı” olarak bilinen ve kronik bir deri hastalığı olan Hidradenitis Suppurativa (HS) tüm dünyada her 100 kişiden birinde görülüyor. Ortaya çıkma nedeninin tam olarak bilinmediğini söyleyen Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Kelahmetoğlu, ilaç tedavisine yanıt vermeyen hastalarda cerrahi yöntemlerden yüz güldürücü sonuçların alındığını vurguladı.

Özellikle ter bezlerinin yoğun olduğu kıvrım bölgelerindeki kıl diplerinin iltihaplanması sonrası oluşan, ağrılı ve akıntılı şişliklerle seyreden Hidradenitis Suppurativa (HS) yaşam kalitesini düşürerek günlük yaşamı etkiliyor. Hastalığın her yaşta görülebilmekle birlikte çoğunlukla 20’li yaşlarda ortaya çıktığına ve erkeklere oranla daha çok kadınlarda görüldüğünde dikkat çeken Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Osman Kelahmetoğlu, 50’li yaşlardan itibaren görülme sıklığının azaldığını da sözlerine ekledi.

“HASTALIK HALK ARASINDA BİLİNMİYOR”

Köpek Memesi Hastalığı için farklı tedavi seçenekleri bulunduğunu söyleyen Doç. Dr. Kelahmetoğlu, “Genetik yatkınlığı olabilen bir hastalık, ancak bulaşıcı olmayan Hidradenitis Suppurativa (HS) için erken tanı ve uzun süreli tedavi, ağrının kontrol altına alınmasına yardımcı olur; yaraların iyileşmesini destekler. Ancak bu hastalık sivilce ya da apse zannedilirse ve hekime başvurulmazsa yıllarca doğru tanı konulamayabiliyor. Yapılan çalışmalarda, hastalığın tanısının ortalama 7 yıl geç konulduğu görülüyor. Maalesef halk arasında hastalığın bilinirliği ve farkındalığı az” dedi.

“SON SEÇENEK: CERRAHİ TEDAVİ”

Hidradenitis Suppurativa (HS) Dermatoloji uzmanıyla birlikte multidisipliner değerlendirilmesi gereken bir hastalık olduğuna işaret eden Doç. Dr. Kelahmetoğlu, “Hastalığın ilaç ve tıbbi tedaviye yanıt vermemesi durumunda, cerrahi yöntemlere başvuruluyor. Cerrahinin kararına ve zamanlamasına dermatoloji uzmanıyla birlikte karar vermek daha etkili sonuçlar alınmasını sağlıyor. Akut bir apse varlığında ağrıyı hızlı bir şekilde gidermek için apsenin boşaltılması gerekir. Küçük lezyonlarda bölgesel eksizyon uygulanır. Geniş lezyonlar da ise ilgili bölgenin tamamen çıkartılması, komşu veya uzak bölgeden doku taşınılarak kapatılması veya kendiliğinden iyileşmeye bırakılması gerekir. Bu yöntem geniş eksizyon olarak tanımlanır” ifadelerini kullandı.

“HEKİMİN TALİMATLARINA UYMAK ÖNEMLİ”

Hidradenitis Suppurativa (HS) kronik ve tekrarlayıcı bir hastalık olduğunu söyleyen Doç. Dr. Kelahmetoğlu, “İlgili bölgelerin geniş olarak alınması bu ihtimali azaltacaktır. Yapılan ameliyata göre hekimin talimatlarına uymak önemlidir. Cerrahi sonrası hastalığın tekrar etmesini engellemek için özellikle sigaradan kaçınmak, kilo vermek ve kiloyu kontrol altında kalmak gerekir” diye konuştu.

“GÜNLÜK YAŞAMA DÖNÜŞ HIZLI”

Köpek Memesi Hastalığı cerrahilerinden sonra kişinin durumuna bakılarak ortalama 1-2 gün hastanede kalmasının yeterli olabildiğini söylen Doç. Dr. Kelahmetoğlu, şu bilgileri aktardı:

“Kişi aynı gün yemek yemeye ve kısa yürüyüşler yapmaya başlayabilir. Hekimin öngördüğü zaman dikişler alınır ve hasta bir haftanın sonunda günlük hayatına dönebilmektedir. Tüm cerrahi operasyonlarda olduğu gibi, ameliyat bölgesinin genişliğine bağlı olarak bir miktar iz kalmaktadır. Ancak bu izler zaman içerisinde görünürlüğünü önemli ölçüde yitirmektedir.”