Konya’daki katliamla ilgili flaş gelişme!

Son dakika haberi... Konya’da 7 kişinin öldüğü katliamın, iki aile arasında 11 yıl öncesine dayanan bir husumet nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı. Şüphelilerden Mehmet Altun'un yakalanması için çalışmalar devam ederken, soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 14'e yükseldi.

Olay, geçen cuma günü saat 19.00 sıralarında Meram ilçesi Hasanköy Mahallesi Özşahin Sokak'ta meydana geldi.

Yaşar Dedeoğulları'nin (65) evine gelen husumetli olduğu yan komşusu Lütfi Keleş'in başka mahallede oturan kayınbiraderi Mehmet Altun, bahçede aile fertleriyle bir süre konuştuktan sonra poşetten çıkardığı tabancayla ateş etti. Saldırıda Yaşar Dedeoğulları, eşi İpek Dedeoğulları (62), çocukları Serap Dedeoğulları (36), Serpil Dedeoğulları (32), Sibel Dedeoğulları (30), Metin Dedeoğulları (45) ve Barış Dedeoğulları (35) yaşamını yitirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis, yaptığı incelemede Mehmet Altun'un yerde yatan yaralılara tekrar ateş açtığını ve saldırının ardından da aracından aldığı bidonla evin birkaç noktasını ateşe vermek istediğini saptadı. Olay anı da evdeki güvenlik kamera kayıtlarına yansıdı.