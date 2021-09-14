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Konut satış rakamları açıklandı

AA |  14 Eylül 2021 Salı - 10:29 | Son Güncelleme : 14 09 2021 - 10:29

Türkiye genelinde ağustosta 141 bin 400 konut satışı gerçekleştirildi. Ağustosta satılan konut sayısı temmuza göre yüzde 31,19 artarken, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 17 azalış gösterdi.


Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin konut satış  istatistiklerini açıkladı.
 
Buna göre, Türkiye genelinde konut satış sayısı ağustosta geçen yılın  aynı ayına kıyasla yüzde 17 azalarak 141 bin 400 oldu.
 
Ağustosta satılan konut sayısı temmuza göre de yüzde 31,19 arttı.  Temmuzda 107 bin 785 konut satılmıştı.
 
Konut satışlarında İstanbul 24 bin 286 konut satışı ve yüzde 17,2 ile  en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 13 bin 642 konut  satışı ve yüzde 9,6 pay ile Ankara, 7 bin 731 konut satışı ve yüzde 5,5 pay ile  İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 16 konut ile  Hakkari ve 28 konut ile Ardahan oldu.
 

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