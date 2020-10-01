Gazetevatan.com » Dünya » Komadan çıktı! Kocasıyla annesinin evlendiğini öğrendi!
Komadan çıktı! Kocasıyla annesinin evlendiğini öğrendi!
Akıllara durgunluk veren olay Brezilya'da meydana geldi. Obezite tedavisi için ameliyat olduktan sonra felç olan kadın, 78 yoğun bakımda kaldı. İki buçuk ay sonra sağlığına kavuşan kadın, hayatının şokunu yaşadı ve annesi ile kocasının evlendiğini öğrendi.
Brezilya'da geçirdiği felç sonrası 78 gün yoğun bakımda kalan Kamylla Wanessa Cordeiro de Melo, yoğun bakımdan çıktığında hayatının şokunu yaşadı.