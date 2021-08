Kolajen üretimi için gerekli 11 besin

Son yıllarda popüler olan kolajenler vücudumuzun sağlıklı olmasında 'kilit' rol üstleniyor. Kolajen kaybı 18-29 yaşlarında başlıyor. 40 yaşından sonra yılda yaklaşık yüzde 1’i kaybediliyor. Diyetetik Uzmanı, Diyetisyen Esra Şahin beden sağlığı için son derece önemli bir protein olan kolajeni anlattı.

BEDEN SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ

Kolajen vücudun yapısal bütünlüğünü oluşturan, insan vücudunda en çok bulunan temel proteindir ve vücutta özellikle kaslarda, kemiklerde, tendonlarda, bağlarda, organlarda, kan damarlarında, ciltte, bağırsaklarda ve diğer bağ dokularında bulunur.

Kolajen kaybı 18-29 yaşlarında başlıyor. 40 yaşından sonra yılda yaklaşık yüzde 1’i kaybediliyor. Kadınlarda özellikle menopoz döneminde bu azalma yüzde 50'leri buluyor. 80 yaşına gelindiğinde ise kolajen kaybı genel olarak yüzde 75’lere ulaşıyor.

Kolajen oluşturan 3 aminoasit; prolin, lizin ve glisindir. Bu aminoasitlerin doğal olarak bulunduğu gıdalar;

1- KEMİK SUYU

Bu seçenek en popüler olanıdır. Kemik suyu, kemik ve bağ dokusu içerdiğinden kalsiyum, magnezyum, fosfor, kolajen, glukozamin, kondroitin, amino asitler ve diğer birçok besin öğesini bulundurur. Bununla birlikte her kemik suyu kullanılan kemiğin kalitesi nedeniyle farklıdır.

2- TAVUK

Pek çok kolajen takviyesinin tavuktan elde edilmesinin bir nedeni var. Birçok çalışma tavuk boynu ve kıkırdağını artrit tedavisi için bir kolajen kaynağı olarak belirlemiştir.

3- BALIK VE KABUKLU DENİZ ÜRÜNLERİ

Diğer hayvanlar gibi balıklar ve kabuklu deniz hayvanları da kolajenden yapılmış kemikler ve bağlar içerir. Balığın pek tüketilmeyen başı, gözbebekleri ve pulları kolajen bakımından en yüksek kısımlarıdır.

4- YUMURTA AKI

Yumurta diğer hayvansal ürünler gibi bağ dokusu içermez. Yumurta beyazının büyük miktarda içerdiği prolin kolajen üretimi için gerekli aminoasitlerden biridir.

5- GİNSENG

Ginseng geleneksel tıpta yüzyıllardır kullanılıyor. Araştırmalar ginsengin cildin yaşlanmasını durdurma potansiyeline sahip olabileceğini gösteriyor. Ginseng genellikle çay, bitki özleri (ekstrakt) veya takviye şeklinde bulunuyor.

6- TURUNÇGİLLER

C vitamini vücudun kolajen üretiminde öncü olarak önemli bir rol oynar. Bu nedenle yeterli C vitamini almak çok önemlidir. Portakal, greyfurt, mandalina, limon gibi turunçgiller C vitaminiyle doludur.

7- KIRMIZI – MOR MEYVELER VE TROPİKAL MEYVELER

Çilek, yaban mersini, ahududu ve böğürtlen gibi kırmızı-mor annas, mango gibi tropikal meyveler C vitamininden oldukça zengindir. Aynı zamanda cildi hasardan koruyan antioksidan bakımından yüksektirler.

8- SARIMSAK

Sarımsak yemeklerinize lezzetten fazlasını katar . Kükürt bakımından yüksek olan sarımsak, kolajenin sentezlenmesine ve parçalanmasını önlemeye yardımcı eser bir mineraldir.

9- YEŞİL BİBER

Salatalara veya sandviçlere dolmalık biber ekleyin. Bu yüksek C vitamini kaynağı olan sebze, yaşlanma belirtileriyle mücadele edebilen kapsaisin içerir.

10- DOMATES

Bir başka C vitamini kaynağı domatestir. Domatesler ayrıca cilt sağlığını destekleyici bir antioksidan olan likopen içerir.

11- BRÜKSEL LAHANASI