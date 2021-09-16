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KKTC: Rum tarafı diplomatik etik kurallarını çiğniyor

AA |  16 Eylül 2021 Perşembe - 23:36 | Son Güncelleme : 16 09 2021 - 23:36

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanlığı, Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin Kıbrıs Türk ve Rum tarafıyla ABD'nin New York kentinde gerçekleştireceği görüşmelerle ilgili temaslarını basına sızdıran Rum kesimini eleştirerek, "Rum tarafı diplomatik etik kurallarını çiğniyor." açıklaması yaptı.


Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, BM Genel Sekreteri  Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar'in, Cumhurbaşkanı  Ersin Tatar'ı telefonla arayarak, Genel Sekreter Antonio Guterres'in 27 Eylül'de  New York'ta olası bir üçlü görüşme daveti yapma düşüncesinde olduğunu ifade  ettiği belirtildi.
 
Açıklamada, Tatar'ın, Genel Sekreter'den resmi bir davet gelmesi  halinde Rum lider Nikos Anastasiades ile Genel Sekreteri'n de yer aldığı,  gayriresmi üçlü bir görüşmeye katılabileceğini Spehar'a bildirdiği kaydedildi.
 
"Rum tarafı diplomatik etik kurallarını çiğniyor"
 
Rum yönetiminin, siyasi manevra peşinde koştuğu belirtilen açıklamada,  "Taraflara resmi davet yapılmadan nabız yoklama şeklinde BM yetkilileri  tarafından yapılan istişareleri anında basına sızdıran Rum liderliği, diplomatik  etik ihlali yanında gerçek niyetinin siyasi manevra ve imaj yaratma olduğunu bir  kez daha göstermiştir. Rum tarafı diplomatik etik kurallarını çiğniyor."  ifadelerine yer verildi.
 
Açıklamada, Genel Sekreter tarafından resmi davet yapılması halinde,  Kıbrıs Türk tarafı olarak Cenevre'de masaya koyulan öneri ve yeni vizyon (Kıbrıs  egemen eşitliğe dayalı iki devletli çözüm) temelinde Cumhurbaşkanı Tatar'ın bu  üçlü gayriresmi toplantıya iyi niyet ve yapıcı bir anlayışla katılacağı  bildirildi.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ABD New York
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