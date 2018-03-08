08 Mart 2018 Perşembe
İSTANBUL 
13°C / 8°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.963 0.10 EURO 4,7290 0.39
USD 3,8160 0.58 ALTIN 162,630 0.61
CANLI BORSA
TÜMÜ

KKTC: Eğer diplomasi yok sayılırsa...

AA |  08 Mart 2018 Perşembe - 11:17 | Son Güncelleme : 08 03 2018 - 11:17

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Rum tarafının Kıbrıs'taki doğal kaynaklara ilişkin Türk tarafıyla ortak adım atmak istemesi halinde diplomasi kanallarının açık olduğunu belirterek, "Ama bu yok sayılırsa, nasıl ki onlar bir veya birden fazla şirkete yetki verip kazı ve benzeri çalışmaları yaptırıyor, KKTC de yakın gelecekte yetki verdiği firmaya bu kazı ve benzeri çalışmaları yaptıracak." dedi.


KKTC Başbakanı Tufan Erhürman'ın dün Ankara'ya yaptığı resmi ziyarete eşlik eden KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Özersay, ikili ilişkileri  ve Kıbrıs'ta çözüm arayışlarında gelinen son noktayı AA muhabirine değerlendirdi.
 
Özersay, KKTC'de her hükümet kurulduğunda ilk yurt dışı seyahatin  teamül gereği Türkiye'ye yapıldığını vurgulayarak, "Kırkıncı hükümet olarak sayın  başbakanla bazı konuları koordine etmek, bundan sonra nasıl yürüyeceğimizi,  birlikte nasıl ileriye doğru adım atacağımız konusunu değerlendirmek üzere  buradayız." dedi.
 
KKTC'deki yeni hükümet ve Türkiye'nin, özellikle KKTC'de ekonomik ve  sosyal kalkınmaya ağırlık verilmesi, kurumlarının güçlendirilmesi ve Kıbrıs Türk  halkının hak ettiği adil ve erişilebilir projelerin uygulanmasında hemfikir  olduğunu belirten Özersay, "KKTC'de bazı altyapı projelerinin hayata geçmesinde  bugüne kadar bazı sıkıntılar yaşadık. Bu, zaman zaman yol projelerinin hayata  geçmesinde bazı yürütmelerin durdurulması ve benzeri durumlardan, zaman zaman da  siyasi istikrarsızlıktan kaynaklanıyordu. Ama hükümetimiz bu konularda hızlı  hareket etmeye kararlıdır." diye konuştu.
 
Özersay, Ankara'daki görüşmelerde KKTC ve Kıbrıs Türk halkının  iradesini uluslararası alanda daha görünür kılmak için atılması planlanan  adımların da ele alındığını kaydetti.
 
"Sırf müzakere etmek için müzakere iyi bir şey değil"
 
Kıbrıs'ta çözüm arayışlarında gelinen son noktaya ilişkin, şu anda  herhangi bir müzakere sürecinin olmadığına dikkati çeken Özersay, "Müzakere  sürecindeki son deneme İsviçre'de başarısızlıkla sonuçlandı. Onun ertesinde de  müzakere süreci başlamadı. Şuna karar vermek lazım: Sırf müzakere etmek için  müzakere iyi bir şey değil. Yaklaşık 50 yıldır Kıbrıs Türk halkını bu müzakere  sürecine hapseden kötü bir tecrübe yaşadık." diye konuştu.
 
Özersay, Kıbrıs Türk tarafının ve Türkiye'nin belli konularda ilerleme  kaydedilmiş olsa da kısır döngüye dönüşen, sonuç almayacak bir müzakere sürecine  sıcak bakmadığını söyledi.
 
KKTC Dışişleri Bakanı Özersay, Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıslı Türklerle  eşitlik temelinde bir yönetimi, refahı ve zenginliği paylaşmaya hazır olduğunu  göstermesi gerektiğini vurguladı.
 
"Müzakere amaç değil, araçtır"
 
 Ada'da doğalgazın paylaşılması konusunun da kritik öneme sahip  olduğuna işaret eden Özersay, "Eğer Kıbrıs Rum tarafı doğalgazın paylaşılması,  iki tarafın anlaşması konusunda doğru mesajları, 'bunları paylaşmaya hazır  olduğu' mesajını vermezse herkes çok iyi biliyor ki, Kıbrıs'ta yeni bir müzakere  süreci bizi bir yere götürmeyecek." diye konuştu.
 
Özersay, bugüne kadar "müzakere olmazsa ne yaparız" endişesinin hakim  olduğuna dikkati çekerek, "Müzakere bir hedef haline getirilirse, yani bir amaca  dönüşürse böyle bir açmaz içerisinde bulursunuz kendinizi. Bizim için artık  müzakereler amaç olmaktan çıkmak durumundadır. Müzakere bir araçtır." ifadesini  kullandı.
 
Tarafların bu ortak vizyonda birleşebilmesi durumunda müzakerenin  devreye girmesi ve bir araç olarak kullanılması gerektiğinin altını çizen  Özersay, "Müzakerelerin olmayacak olması ya da şu anda başlamamış olması bir  endişe veya kaygıya neden olmamalıdır. Bizim zaten elle tutulur, son derece  önemli ve yıllardır ertelediğimiz ötelediğimiz hedeflerimiz vardır. O da,  ekonomik ve sosyal kalkınmadır." diye konuştu.
 
Doğu Akdeniz'deki doğal kaynaklar
 
Özersay, Ada'daki doğal zenginliklerin Kıbrıslı Türklere de ait  olduğunun Kıbrıs Rum tarafınca da kabul edilen bir mesele olduğunu belirterek,  "Aslında Kıbrıslı Türkler açısından Kıbrıs Adası'nın etrafındaki bu zenginlikler  ve bölgeler, tartışmalı bölgeler değildir. Bunlar hem Kıbrıslı Türklere hem de  Kıbrıslı Rumlara ait bölgelerdir ve herkes bunu kabul ediyor." dedi.
 
Bu konuda gerek Kıbrıs Rum tarafının gerekse uluslararası aktörlerin  çelişkili bir duruşu olduğunu dile getiren Özersay, şöyle devam etti:
 
 "Kıbrıs Rum tarafının 'bu kaynaklar Kıbrıslı Türklere de aittir ama  kapsamlı çözümden sonra' ya da 'Kıbrıslı Türklere de aittir ama hangi şirketle  anlaşacağı, hangi şirketin ne zaman kazı yapacağı, hangi şirketin yüzde kaç  oranında pay alacağı, yüzde kaç oranında bana pay vereceği meselesine ben karar  veririm' demesi, bunu, bir taraftan bizim bu kaynakların ortağı olduğumuzu kabul  ederken demesi çelişkili bir duruştur."
 
Özersay, Rumların Doğu Akdeniz'deki tek taraflı hidrokarbon  faaliyetleri karşısında Türk tarafının, Kıbrıslı Türklerin iradesinin göz ardı  edilerek  tek yanlı faaliyetlere müsaade edilmeyeceği mesajını defalarca dile  getirdiğini hatırlattı.
 
KKTC Dışişleri Bakanı, Türk tarafının şimdiye kadar ortaya koyduğu  tepkiyi şöyle dile getirdi:
 
"Defalarca protesto ettik. Defalarca BM Genel Sekreterine mektup  yazdık. BM Güvenlik Konseyinde bu mektuplar dağıtıldı. Türkiye Cumhuriyeti de  KKTC'nin cumhurbaşkanları da yazdı. Bir noktada bu birikti ve biz artık 'arazide'  denilebilecek bir adım attık. Bu adımın bir tanesi daha önce Türkiye Cumhuriyeti  ile yapmış olduğumuz kıta sahanlığını sınırlandırma anlaşmasıydı. Bir diğeri  Kıbrıs Rum tarafına 'gelin bunu ortak işletelim ve bu zenginliklerden birlikte  yararlanalım ama Kıbrıs Türk tarafının iradesiyle birlikte karar vererek yapalım  şeklinde öneriydi. Ama son dönemde İtalyan ENİ firmasıyla bağlantılı yaşanan  sorun şimdi önümüzdeki günlerde başka firmalar üzerinden tekrar üretilmeye  çalışılıyor."
 
Türk tarafının güç politikası uygulayarak bir siyaset izlemediğini,  diplomasi ve uzlaşı yolundan gittiğini söyleyen Özersay, "Eğer niyet bu  kaynaklarla ilgili birlikte bir şey yapmaksa biz bunu konuşmaya, oturup anlaşmaya  ve diyaloğa açığız. Diplomasi kanallarını açık tutuyoruz. Ama bu yok sayılırsa  yine de varılacak nokta, güç kullanımından, caydırıcılık denen şeyden önce, nasıl  ki onlar bir veya birden fazla şirkete yetki verip kazı ve benzeri çalışmaları  yaptırıyor, KKTC de yetki verdiği firmaya bu kazı ve benzeri çalışmaları  yaptıracak yakın gelecekte." dedi.
 
 Özersay, sözlerini "Gelecek dönemin, Kıbrıs Türk halkının ve KKTC'nin  uluslararası alandaki görünürlüğünün artacağı ve Kıbrıs Türk halkının iradesine  başvurmaksızın bu bölgede ve bu konularda bir şey yapılamayacağını herkesin  göreceği bir dönem olacağına inanıyorum." diye sonlandırdı.
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ETİKETLER

kktc kuzey kıbrıs diplomasi Kudret Özersay
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.