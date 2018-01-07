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KKTC'de oy verme işlemi sona erdi

AA |  07 Ocak 2018 Pazar - 19:38 | Son Güncelleme : 07 01 2018 - 19:38

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Cumhuriyet Meclisi'nin 50 yeni üyesini belirlemek amacıyla bu sabah başlayan erken genel seçimde oy verme işlemi sona erdi.


KKTC'de oy verme işleminin saat 18.00 itibarıyla tamamlanmasının  ardından oy sayımına başlandı.
 
Seçim Yasası uyarınca saat 19.00'a kadar seçim sonuçlarına ilişkin  yayın yapılamayacak, 19.00-21.00 saatleri arasında ise YSK'dan alınacak sonuçlar  duyurulabilecek, 21.00'den sonra da yayın yasağı kalkacak.
 
 Seçim günü ülke genelinde 8 kişinin oy kullandıktan sonra oy  pusulasının fotoğrafını çektiği, 2 kişinin oy pusulasını yırttığı ve 1 kişinin de  beraberinde getirdiği listeye bakarak oy pusulasını işaretlediği belirlendi.
 
 Sonuçların açıklanmasının daha uzun sürmesi bekleniyor
 
Yeni seçim sistemi nedeniyle sonuçların açıklanmasının geçmişe göre  biraz daha uzun sürmesi öngörülüyor.
 
Oy pusulasının büyük olması ve karma oy kullanımının daha uzun  sürmesi, oy verme işlemlerinin yanında sayım süresini de uzatacak.
 
Seçmenler, bu seçime kadar 5 seçim bölgesinde oy kullanıyordu. Buna  göre, Lefkoşa'da kayıtlı seçmenler, sadece Lefkoşa bölgesinden seçilecek  milletvekilleri arasında tercih yapıyor ve oy pusulası da küçük oluyordu. Şu anki  değiştirilen sistemde bölge ayrımı kaldırıldı. Çarşaf liste adı verilen sistemle,  ülke tek seçim bölgesi oldu ve oy pusulası büyüdü.
 
Kıbrıs Türk siyasi tarihinde halkın, 1976'dan beri ara seçimler dahil  14'üncü kez milletvekillerini belirlemek için tercihini yaptığı seçimde, Ulusal  Birlik Partisi (UBP), Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Toplumcu Demokrasi Partisi  (TDP), Demokrat Parti (DP) Halkın Partisi (HP), Toplumcu Kurtuluş Partisi-Yeni  Güçler (TKP-YG), Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) ve Yeniden Doğuş Partisi  (YDP) seçmenlerden oy talep ederken, Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) seçimi boykot etme  çağrısında bulundu. 
 
Seçimlerde Lefkoşa'dan 16, Gazimağusa'dan 13, Girne'den 10,  Güzelyurt'tan 4, Lefke'den 2 ve İskele'den de 5 milletvekili çıkarılacak. Ülke  genelinde yüzde 5 seçim barajını aşan partiler ile bağımsız adaylar oy oranına  göre Mecliste temsil edilecek.   
 
  
 
 

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