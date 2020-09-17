KKTC’de corona kurallarına uymayanlara hapis cezası yolda!

KKTC'de corona virüs kurallarına uymayanlara bir yıl hapis cezası öngören yasa tasarısı kabul edildi.

KKTC'de son dönemlerde artan koronavirüs vakalarındaki, yeni tedbirleri de beraberinde getirdi. Cumhuriyet Meclisi'nin bugünkü oturumunda koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında "Bulaşıcı Hastalıklar Yasa Önerisi'ni görüşüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kurallara uymayanlara bir yıl hapis cezası öngören yasa tasarısı kabul edildi. Yasa tasarısına göre maske ve sosyal mesafe kurallarına uymayanlara da 300 lira para cezası verilecek.

15 BİN TL'YE VARAN PARA CEZASI