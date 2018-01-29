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KKTC'de Afrin'e destek kampanyası

AA |  29 Ocak 2018 Pazartesi - 19:35 | Son Güncelleme : 29 01 2018 - 19:36

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü çalışanları, Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla maaşlarının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'na (TSKGV) bağışladı.


 İTÜ Kuzey Kıbrıs Kampüsü Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya, düzenlediği  basın toplantısında, çalışanlarının maaşlarının bir kısmını TSKGV'ye bağışlama  kararı aldıklarını kaydetti.
 
"Hem terör belasından kurtulmak hem de bölgede kalıcı barışı sağlamak  için Afrin'de başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na katkı, millet ve ordu  dayanışmasına destek olmak adına böyle bir faaliyeti başlatmış bulunmaktayız."  diyen Kahya, bu davranışın Kuzey Kıbrıs, Türkiye ve tüm Türk dünyasındaki diğer  kurum veya kuruluşlara örnek olmasını ümit ettiklerini belirtti.
 
Kahya, destek kampanyasının, Kıbrıs Türkü'nün, Türkiye Cumhuriyeti'nin  Suriye'deki tasarruflarına karşı gerçek hissiyatını yansıtması açısından önemine  işaret ederek, Türk milletinin de bu zor süreçte birlik ve beraberlik içerisinde  ordusunun her daim yanında olduğunu söyledi.
 
Konuşmaların ardından Rektör Kahya, TSKGV Basın, Tanıtım, Halkla  İlişkiler Şube Müdürü Kemal Karababa'ya bağış çekini takdim etti.
 
  
 

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KKTC Afrin tsk destek
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