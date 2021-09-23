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KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Rum-Yunan tarafının Başpiskopos'a yaptığı saldırıları kınadı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Rum-Yunan tarafının Başpiskopos'a yaptığı saldırıları kınadı