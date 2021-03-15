Kurumun personel alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 10 deniz trafik operatörü, 4 ikinci kaptan, 6 ikinci mühendis, 3 mühendis ve 13 büro personeli alım ilanına başvurular, Türkiye İş Kurumu internet sayfasından veya bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılacak.
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- Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 36 personel alımı yapacak
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 36 personel alımı yapacak
15 Mart 2021 Pazartesi - 0:14 | Son Güncelleme : 15 03 2021 - 0:14
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 36 personel alacak.
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