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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü 36 personel alımı yapacak

15 Mart 2021 Pazartesi - 0:14 | Son Güncelleme : 15 03 2021 - 0:14

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 36 personel alacak.


Kurumun personel alımına ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 10 deniz trafik operatörü, 4 ikinci kaptan, 6 ikinci mühendis, 3 mühendis ve 13 büro personeli alım ilanına başvurular, Türkiye İş Kurumu internet sayfasından veya bu kurumun hizmet merkezlerine şahsen gidilerek yapılacak.

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