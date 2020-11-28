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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in korona önlemi! Günlüğü 11 bin TL...
Oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve stilist eşi Başak Dizer, Bodrum’daki bir merkezde ‘viral enfeksiyonlardan korunma programı'na katıldı. Koronavirüse karşı direnç sağlayan iki günlük programın fiyatı dikkat çekti.
Takvim'in haberine göre; pandemi başından beri iki kere hastaneye giden ve birinde zatürre teşhisi konulan Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez tedbiri elden bırakmadı.