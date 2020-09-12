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Kıvanç Tatlıtuğ isyan etti! 'Artık çok sıkıldık'
Kıvanç Tatlıtuğ ile eşi Başak Dizer, Sinan A. isimli bir şahsın kendilerini ölüm tehdit ettiğini ve hakaret içerikli mesajlar gönderdiğini suç duyurusunda bulunmuştu. Hayranıyla başı belada olan ünlü oyuncu, "Ne benim ne eşimin hiç görmediği, hiç tanışmadığı şizofren genç bir hayran" derken, sosyal medyada yayınladığı açıklama ile olaya dair detayları paylaştı.
Eşi ve kendisini ölümle tehdit eden şahıs hakkında suç duyurusunda bulunan, söz konusu kişi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen üç ayrı soruşturma olduğunu belirten Kıvanç Tatlıtuğ, gündemi meşgul eden olayla ilgili açıklama yayınladı.