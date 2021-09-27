Kısıtlamalar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı kararı alınır mı, gözler Kabine Toplantısı’nda!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği Kabine toplantısının ana gündem başlıkları corona virüs salgını, terörle mücadele, Afganistan ve Suriye'deki gelişmeler olacak. Vaka sayılarının 30 bin sınırına dayanması, gözlerin kabine toplantısına çevrilmesine neden oldu. Vatandaşlar “Kısıtlamalar geri gelecek mi? Sokağa çıkma yasağı kararı alınır mı?” sorularına yanıt arıyor. Pek, kısıtlamalar geri gelecek mi?

KISITLAMALAR GERİ GELİR Mİ?

Koronavirüs salgını hakkında önemli açıklamalar yapan Bakan Koca kapanma hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Konu hakkında Bakan Koca açıklamalarında aşının yaygınlaşması ile birlikte artık üniversiteler dahil okulların en son kapanan değil asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlı olduklarını belirtti.

“Son 3 haftayı içine alan dönemde artan hareketlilik ile birlikte vaka sayılarında yaşanan artış, kontrolü güç sınırlara yaklaşıyor. Salgının başladığı günden bu yana bildiğimiz üzere hastalığı kapan bir kişi yaklaşık 3 kişiye bulaştırıyor. Bu durum salgının kontrol altına alınmasını güçleştirmeye devam ediyor. Kayıplarımız benzer şekilde yüksek seyrediyor”

Okulların, salgının seyri açısından yakın takibini yaptıkları özel bir alan olduğunu belirten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarında yüz yüze eğitimin olumlu şekilde devam ettiğini belirtti. Ayrıca endişeye mahal verecek durum olmadığını belirten Bakan Koca şu ifadeleri kullandı:

ASLA KAPANMAYAN KURUMLAR

“Bilim Kurulumuz, yaygın aşılamadan önce en son kapananın tüm derecelerde okullar olmasını en erken açılanın ise yine okullar olmasını ısrarla belirtmişti, aşının yaygınlaşması ile birlikte artık okulların en son kapanan değil, asla kapanmayan kurumlar olması konusunda ısrarlıdır. Eğitimin süreleri, günlere dağılımı, sınıfların ikili ya da üçlü öğretime geçmesi, ders sürelerinin azaltılması gerekirse hafta sonları da eğitim yapılması dahil tüm alternatiflerin uygulanması konusunda kararlıdır. Bölgesel olarak gerekmesi halinde il hıfzıssıhha kararı ile tüm tedbirlerin hayata geçirilerek, tüm derecelerde okulların açık kalmasında ısrarcıdır.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz haftalarda da şunları söylemişti:

Kısıtlama günlerine dönmeyi hiçbirimiz tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız şey şu an yok ama olmayacağımız anlamına gelmez.

Bu kısır döngüden kurtulmanın yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır.