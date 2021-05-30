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Kısıtlamada polisi görünce kendilerini büfeye kilitlediler

Güven HASBAŞ/SERDİVAN (Sakarya), (DHA) |  30 Mayıs 2021 Pazar - 8:31 | Son Güncelleme : 30 05 2021 - 8:31

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen alkol satışı yapılan büfeye yapılan baskında polisi görenler kendilerini iş yerine kilitledi. Arama izni alınmasının ardından büfenin kapısı itfaiye ekibi tarafından açıldı, 8 kişi polis merkezine götürüldü.


Olay, gece saatlerinde, Serdivan ilçesi İstiklal Mahallesi Karadere Sokak’ta bulunan bir büfede meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde büfenin arka kısımda bulunan deposundan alkol satışı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, baskın düzenledi. Polis ekiplerini gören büfedeki kişiler kapıyı kapatarak kendilerini içeriye kilitledi. Polislerin yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının sonuç vermemesi üzerine kapının açılması için itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, polisin arama kararı almasının ardından kapıyı açtı. Büfe sahipleri ile alkol almak için gelen 1’i kadın 8 kişi Serdivan Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü. 8 kişiye kısıtlamaya uymamaları nedeniyle ceza yazılırken, adli işlem başlatıldı.   
 
 

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