Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KÇÖ açıklaması!

Kısa çalışma ödeneği en son 5 Nisan 2021 tarihinde hesaplara yatırılmıştı. Yasaklar devam ederken, ödeneğin süresinin uzayıp uzamayacağını merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı duyurdu, kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ
Kısa Çalışma Ödeneği 31 Mart tarihi itibariyle sona erdi. 19 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'deki Kısa Çalışma Ödeneği kararında "Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun geçici 23. maddesi gereğince karar verilmiştir." denildi.