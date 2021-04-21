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Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KÇÖ açıklaması!

21 Nisan 2021 Çarşamba - 15:41 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 15:41

Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." açıklamasında bulundu. Koronavirüs salgını kapsamında verilen ve birçok çalışanın yararlandığı KÇÖ ödemeleri devam edecek.


Kısa çalışma ödeneği en son 5 Nisan 2021 tarihinde hesaplara yatırılmıştı. Yasaklar devam ederken, ödeneğin süresinin uzayıp uzamayacağını merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı duyurdu, kısa çalışma ödeneği süresi uzatıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

Kısa Çalışma Ödeneği 31 Mart tarihi itibariyle sona erdi. 19 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'deki Kısa Çalışma Ödeneği kararında "Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun geçici 23. maddesi gereğince karar verilmiştir." denildi.

 

 

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