Kısa çalışma ödeneği tekrar uzatılacak mı? KÇÖ bitti mi, Mart ayı için ödenek ne zaman yatacak?

KÖÇ mart ayı ödemeleri 5 Nisan 2021 tarihinde hesaplara yattı. Yasaklar devam ederken, ödeneğin süresinin uzayıp uzamayacağını merak ediliyor. Destekten yararlanan vatandaşlar için KÇÖ hakkındaki son gelişmeler…
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILACAK MI?
Kısa Çalışma Ödeneği 31 Mart tarihi itibariyle sona erdi. 19 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'deki Kısa Çalışma Ödeneği kararında "Yeni Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan işyerleri için kısa ödeneğinin süresinin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun geçici 23. maddesi gereğince karar verilmiştir." denildi.
1500 TL DESTEK BAŞVURUSU
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nisan ve mayıs aylarında normalleşme ve ücretsiz izin uygulaması kapsamında sigorta primi desteğinden yararlanamayan lokanta ve kafe çalışanlarımızın da prim yüklerini üstlenecek ve ayrıca bunlara kişi başı 1500 lira nakdi ödeme yapacağız." ifadelerini kullandı. Destekle ilgili başvurular e-devlet üzerinden yapılacak.