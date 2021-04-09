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Çalışan Hakları Haberleri Kısa çalışma ödeneği tekrar uzatılacak mı? KÇÖ bitti mi, Mart ayı için ödenek ne zaman yatacak?

Kısa çalışma ödeneği tekrar uzatılacak mı? KÇÖ bitti mi, Mart ayı için ödenek ne zaman yatacak?