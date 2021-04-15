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Kısa çalışma ödeneği ile ilgili flaş açıklama! 'Yeniden başlatılması...'

AA |  15 Nisan 2021 Perşembe - 15:59 | Son Güncelleme : 15 04 2021 - 15:59

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor. Koronavirüs salgını nedeni ile birçok kişi kısa çalışma ödeneğinden yararlandı. KÇÖ ile ilgili önemli bir açıklama geldi. kısa çalışma ödeneği


Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pandemi sürecinde firmalarımızın sıkıntıları artıyor. Öncelikle, kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlatılması gerekiyor. Kamuya yapılacak vergi ve benzeri ödemelerin ertelenmesine, işletmelerimize yeni kredi destekleri sağlanmasına acil ihtiyaç duyuluyor." değerlendirmesinde bulundu.
 

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