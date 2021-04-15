Kısa çalışma ödeneği ile ilgili flaş açıklama! 'Yeniden başlatılması...'

Yüz binlerce çalışanı ilgilendiriyor. Koronavirüs salgını nedeni ile birçok kişi kısa çalışma ödeneğinden yararlandı. KÇÖ ile ilgili önemli bir açıklama geldi. kısa çalışma ödeneği

