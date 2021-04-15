Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pandemi sürecinde firmalarımızın sıkıntıları artıyor. Öncelikle, kısa çalışma ödeneğinin yeniden başlatılması gerekiyor. Kamuya yapılacak vergi ve benzeri ödemelerin ertelenmesine, işletmelerimize yeni kredi destekleri sağlanmasına acil ihtiyaç duyuluyor." değerlendirmesinde bulundu.
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- Kısa çalışma ödeneği ile ilgili flaş açıklama! 'Yeniden başlatılması...'
Kısa çalışma ödeneği ile ilgili flaş açıklama! 'Yeniden başlatılması...'
AA | 15 Nisan 2021 Perşembe - 15:59 | Son Güncelleme : 15 04 2021 - 15:59