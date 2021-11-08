Kış lastiği uygulaması, araç sürücüleri tarafından sorgulanmaya başlandı. Denetimi il valiliklerince yapılan kış lastiği uygulaması, mevzuatta belirtilen araçları kapsıyor. Peki, kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Hususi araçlarda kış lastiği zorunlu mu?

Zorlu hava koşullarında, araçların kaza yapmasının önüne geçmek kullanılan kış lastiği hakkındaki aramalar kasım ayının ilk haftasıyla merak konusu oldu.

KIŞ LASTİĞİ ZORUNLULUĞU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu her yıl olduğu gibi bu yıl da 1 Aralık'ta başlayacak. Buna göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçlar her yıl 1 Aralık ile 1 Nisan tarihlerinde zorunlu olarak kış lastiği kullanacak.

TİCARİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU

Yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlar için kış lastiği takma zorunluluğu bulunmamasına karşın can ve mal güvenliği açısından tüm araçlarda kış lastiği kullanılması önem taşıyor.

Uygulamayla kış şartları için önlemini almayan araçların ulaşımı aksatması ve vatandaşların mağdur olmasının önlenmesine çalışılıyor.



Kış lastiklerinin, 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda, ıslak, karlı ve çamurlu zeminlerde yaz lastiklerine oranla daha iyi yol tutuş ve yüksek güvenlik sağlaması gibi özellikleri bulunuyor.