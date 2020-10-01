Kirli arşiv ortaya çıktı! Görüntüler şoke etti

Fetullahçı Terör Örgütü’ne üye olmak suçlamasıyla gözaltına alınan ve evinde arama yapılan öğretmen Rıdvan Yücel C.’nin bilgisayarından kadınlarla gizli çekilmiş uygunsuz görüntüler ele geçirildi. Şüpheli şahsın kadınları öğretmen evine götürerek burada birlikte olduğu ve bu anları da kayda alarak depoladığı ortaya çıktı.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında FETÖ'den gözaltı kararı verilen Rıdvan Yücel C., geçtiğimiz günlerde emniyet mensuplarınca yapılan operasyonda yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin evinde arama gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda elde edilen dijital materyaller Siber polis tarafından incelemeye alındı.

ŞOKE EDEN KLASÖR

Edinilen bilgiye göre, öğretmenlik yapan şüphelinin bilgisayarında soruşturma konusu dışında şoke eden bir gerçek ortaya çıkarıldı. Şüphelinin bilgisayarında tesadüfi olarak bulunan bir klasörde gizli kamera yerleştirerek kaydedildiği anlaşılan mahrem videolar bulundu.

Videoların, bilgisayar içerisinde 'dikkat et/Kendi Özelim/Öğretmen Evi' şeklinde bir klasör içerisinde bulunduğu belirlendi. İçerisinde kimliği tespit edilemeyen birçok kadına ait kaydın bulunduğu saptandı.

O ANLARI GİZLİ KAMERAYA ALMIŞ

Uygunsuz görüntülerin öğretmen evine gizli kamera yerleştirilmek suretiyle çekildiği değerlendirildi. FETÖ'cü şüphelinin öğretmen evine götürdüğü kadınlar ile ilişkiye girdiği, buraya kurduğu kamera düzeneği ile özel anlarını kayda aldığı ve bu kayıtları bilgisayarında arşivlediği anlaşıldı.