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KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler projesi başvuruları başlıyor! KİPTAŞ Tuzla başvuruları nasıl yapılır? Kiptaş Tuzla başvuru, ödeme planı ve şartları!

KİPTAŞ Tuzla Meydan Evler projesi başvuruları başlıyor! KİPTAŞ Tuzla başvuruları nasıl yapılır? Kiptaş Tuzla başvuru, ödeme planı ve şartları!