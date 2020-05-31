Kiptaş Silivri 4. Etap Projesi başvuruları ne zaman? Kiptaş başvuru şartları ne? Kiptaş Silivri 4. Etap ödeme planı ve başvuru formu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Silivri 4. Etap konutlarının tanıtımını yaptı. Peki, Kiptaş Silivri 4. Etap ne zaman başlayacak? Kiptaş Silivri 4. Etap konut Projesi başvuruları ne zaman? Kiptaş Silivri 4. Etap ödeme planı belli oldu mu? Kiptaş başvuru formu nereden alınacak? İşte Kiptaş Silivri 4. Etap ön başvuru süreci, başvuru şartları ve ödeme seçenekleri ile ilgili merak edilenler...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, KİPTAŞ ortaklığında başlatılan Silivri 4. Etap konut larının proje tanıtımını yaptı. KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt , konut başvuruları, kampanyaları ile ilgili bilgi verdi. Kiptaş Silivri 4. Etap ne zaman başlayacak? Kiptaş Silivri 4. Etap Projesi başvuruları ne zaman? Kiptaş Silivri 4. Etap ödeme planı belli oldu mu? Başvuru formu nereden alınacak? İşte Kiptaş Silivri 4. Etap ön başvuru süreci, başvuru şartları ve ödeme seçenekleri ile ilgili merak edilenler...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, KİPTAŞ ortaklığında başlatılan Silivri 4. Etap konutlarının proje tanıtımı gerçekleştirildi.

KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, Silivri 3. Etap Konut projesinin daire belirleme kuralarının yapıldığını hatırlatarak haziran ayı ortasında Silivri 3. etap konut teslimlerine başlayacaklarını duyurdu.

2019 yılı ekim ayında Silivri 4. Etap konutları için proje tasarımıma başladıklarını belirten Ali Kurt "Misyonumuz ihtiyaç sahiplerine ödenebilir koşullarda nitelikli konutlarla buluşturmaktı. 7 ay önce projemize başlarken bilimi kendimize rehber edindik. Mimarlık ve mühendislik biliminin tüm doğrularıyla hereket edip, alternatif bir finans modeli geliştirdik." dedi.

KİPTAŞ SİLİVRİ 4. ETAP SOSYAL KONUT PROJESİNİN ÖZELLİKLERİ

Kurt, Silivri 4. Etap sosyal konutlarının detayları hakkında bilgi verdi:

"Silivri 4. Etap sosyal konutlarımız yeni anlayışın getirdiği ihtiyaçları karşılayan bir proje. Projemiz ortalama kat brüt alanları 86 m2 olan, 474 adet 2+1 açık mutfak, ortalama kat brüt alanı 92 m2 olan 702 adet 2+1 kapalı mutfak ve ortalama kat brüt alanı 111 m2 olan 220 adet 3+1 kapalı mutfak olmak üzere 32 bloklu ortalama 7 kattan oluşan 1.396 konutluk bir projedir. Bunların yanında 50 adet cadde dükkan ve 1 adet kreş bulunuyor."

KİPTAŞ SİLİVRİ 4. ETAP KONUTLARI İÇİN ÖDEME SEÇENEKLERİ

Silivri 4. Etap konutlarının ödeme seçenekleri hakkında da bilgi veren KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ön başvuru süreci, başvuru şartları ve ödeme seçenekleri hakkında şunları söyledi:

"Nitelikli konutları uygun ödeme seçenekleri ile buluşturduk. Projemizde peşin 228 bin TL'den başlayan fiyatların yanı sıra 46 bin TL peşinat ve 2.200 TL'den başlayan 120 ay sabit taksitlerle asgari ücretin altında ödeme planları sunuyoruz. 1 Haziran - 21 Haziran tarihleri arasında başvurularımızı alacağız."