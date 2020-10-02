Kilometre oynamalarına dikkat!

İkinci el otomotiv pazarının hareketli olduğu bugünlerde dolandırıcılık vakaları da artmış durumda. Araçların genel kozmetik durumunun, pedalların, vites topuzu, direksiyon simidi, el freni, koltuk gibi noktalar eskiden kilometre tespitinde önemli göstergelerdi. Ancak şimdilerde bu parçalar değiştirilebiliyor. Ekspertiz şirketi Pilot Garage'ın Genel Koordinatörü Cihan Emre, artık kozmetik parçaların kolaylıkla boyandığına ya da kaplandığına dikkat çekiyor.

Dolandırıcılık cezası var

Yüksek kilometreli, fakat kilometresi düşürülmüş bazı araçlaın iyi bir şekilde revize edildiğini söyleyen Emre, kesinlikle Tramer sorgulaması yapılması gerektiğini dile getirmekte. Kilometre sayacı, ABS beyni gibi noktalardan kilometrenin düşürüldüğünü ya da doğru kilometrenin okunmasının önüne geçildiğini belirten Pilot Garage yetkilisi Emre şunları kaydetti:

"Birçok oto ekspertiz noktasında kullanılan OBD cihazlarının yetersiz diagnoz testi yaptığını belirtiyor: "Merdiven altı ve kurumsallaşmayı tercih etmeyen oto ekspertiz noktaları, maliyetten kısmak adına kötü OBD cihazları kullanıyor, bu cihazların bazıları telefon aplikasyonlarından farksız. Biz çok kapsamlı bir şekilde ECU'yu tarayan ve doğru kilometre verilerine erişen, dünya standartlarını karşılayan diagnoz testleri yapıyoruz. Bu sayede kilometresi düşürülmüş hiçbir araç gözümüzden kaçmıyor. Şüpheli bir durum olduğunda ECU dışında, aracın diğer güvenlik ve yardımcı sistemleri üzerindeki verileri de okuyarak gerçek kilometreye ulaşıyoruz. Bu iş uzmanlık istiyor".

İkinci el araç alım satımında oldukça fazla karşılaşılan kilometre düşürme hilesi, nitelikli dolandırıcılık olarak sayılıyor. Kilometre düşürme işlemini gerçekleştirip bir araç satan ve bu suçla yargılananlara adli para cezası dışında, 2018 yılında alınan ve emsal teşkil eden kararla birlikte 1 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası da veriliyor.