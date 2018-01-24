Kilis’te teröristlerden camiye roketli saldırı

Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'lı teröristler tarafından Kilis'teki bir camiye roket saldırısı düzenlendi.
Alınan ilk bilgilere göre, kent merkezindeki Çalık Camisi'ne saat 18.10 sıralarında atılan roket isabet etti. Bu sırada camide bulunan cemaatten yaralananlar oldu.
Olay yerine sevk edilen emniyet güçlerinin çevre güvenliğini almasının ardından sonra yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
VALİ TEKİNARSLAN'DAN AÇIKLAMA
Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, PYD/PKK'nın kent merkezine yönelik roketli saldırısında yaralananlardan birinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Tekinarslan, yaptığı açıklamada, yatsı namazı sırasında kent merkezine 2 roket atıldığını bunlardan birinin Çalık Camisi'ne isabet ettiğini söyledi.
Bu sırada camide namaz kılanların bulunduğunu ifade eden Tekinarslan, "15 kadar cemaatimizden 8'i yaralandı. Bunlardan 6'sının durumu iyi. Ağır yaralanan 2 vatandaşımızından birini kaybettik. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.
Diğer roketin de caminin yakınındaki bir eve düştüğünü anlatan Tekinarslan, burada yaralanan 5 kişinin ise hayati tehlikesinini bulunmadığını vurguladı.
HEDEFLER ATEŞ ALTINA ALINDI
Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK mensupları tarafından Kilis kent merkezine yönelik roketli saldırının ardından Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) belirlenen hedefler ateş altına alındı.
Sınır birliklerinde konuşlu TSK birlikleri, radar tespit cihazlarıyla tespit edilen terör örgütü hedeflerini, Fırtına obüsleriyle ateş altına aldı.
Askeri yetkililer, saldırıya misliyle karşılık verildiğini ve hedeflerin imha edildiğini belirtti.
Sınır birliklerinin top atışları, Kilis kent merkezinden de duyuldu.