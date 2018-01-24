Kilis’te teröristlerden camiye roketli saldırı

Alınan ilk bilgilere göre, kent merkezindeki Çalık Camisi'ne saat 18.10 sıralarında atılan roket isabet etti. Bu sırada camide bulunan cemaatten yaralananlar oldu.

VALİ TEKİNARSLAN'DAN AÇIKLAMA Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, PYD/PKK'nın kent merkezine yönelik roketli saldırısında yaralananlardan birinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Tekinarslan, yaptığı açıklamada, yatsı namazı sırasında kent merkezine 2 roket atıldığını bunlardan birinin Çalık Camisi'ne isabet ettiğini söyledi.

Bu sırada camide namaz kılanların bulunduğunu ifade eden Tekinarslan, "15 kadar cemaatimizden 8'i yaralandı. Bunlardan 6'sının durumu iyi. Ağır yaralanan 2 vatandaşımızından birini kaybettik. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Diğer roketin de caminin yakınındaki bir eve düştüğünü anlatan Tekinarslan, burada yaralanan 5 kişinin ise hayati tehlikesinini bulunmadığını vurguladı. HEDEFLER ATEŞ ALTINA ALINDI