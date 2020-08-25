Kılıçdaroğlu'ndan doğal gaz keşfiyle ilgili ilk açıklama

‘Gerçekçi olsun’

Milliyet’in haberine göre, keşifle ilgili şu ana kadar bir açıklama yapmamayı tercih eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, dünkü MYK toplantısında kurmaylarına bazı değerlendirmelerde bulundu.

Kılıçdaroğlu’nun, iktidar kanadının, “CHP’nin Karadeniz’de doğal gaz bulunmasını eleştirmesini istediğini” belirterek kurmaylarını uyardığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre CHP lideri, “Biz onların istediğini yapmayacağız. Eleştirelim istiyorlar, eleştirmeyeceğiz. Niye eleştirelim ki? Ülkemizde doğal gaz bulunması bizi sadece sevindirir, memnun eder. Yeter ki buradan elde edilecek kaynak millet için kullanılsın. Yeter ki gerçekçi olsun” ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu’nun Giresun’daki sel felaketi ile ilgili olarak ise, “yanlış yapılaşma” ve “ihmal” vurgusunda bulunarak, “Ancak bu konu üzerinde siyaset yapılacak bir konu değil” değerlendirmesinde bulunduğu öğrenildi.

Virüs tedbirleri

Bir süre önce, il ve ilçe başkanlıklarına yeniden ziyaretçi yasağı getiren CHP yönetimi, dünkü MYK toplantısını da salgının ilk dönemlerinde olduğu gibi video konferans yöntemiyle gerçekleştirdi. CHP Genel Merkezi’ndeki bir çalışanın da kısa süre önce virüse yakalandığı, bu nedenle parti personeliyle ilgili izolasyon sürecinin başlatıldığı öğrenildi.

‘Faturaları indirin’

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Karadeniz’deki doğal gaz keşfini yapan “teknik ekibe” teşekkür ederken, iktidara, “doğal gaz faturalarını düşürün” çağrısı yaptı. Öztrak, “Gazın bulunmasını eleştirmiyoruz. Ama beklediğimiz bir şey var. Biz buradan çıkacak zenginliğin, milletin yararına kullanıldığını gördüğümüz andan itibaren, gerçekten bunu alkışlarız” dedi.