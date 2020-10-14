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Kılıçdaroğlu'ndan Aliyev'e destek mektubu! 'Lanetliyoruz'

AA |  14 Ekim 2020 Çarşamba - 16:37 | Son Güncelleme : 14 10 2020 - 16:37

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e destek mektubu gönderdi.


CHP'den yapılan açıklamaya göre Kılıçdaroğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı  Aliyev'e gönderdiği mektupta, 27 Eylül'de Ermenistan'ın Azerbaycan ordusu ile  sivil yerleşim yerlerine yaptığı saldırılar nedeniyle başlatılan ve işgal  altındaki toprakların kurtarılmasını hedefleyen harekatta şehit düşenlere  başsağlığı diledi, gazilere şükranlarını sundu.
 
Kılıçdaroğlu, "Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin karşı harekatı  neticesinde otuz yıla yakın bir süredir işgal altında bulunan vatan topraklarının  kurtarılmasına başlandığını memnuniyetle izliyor, haklı davanızda sizi  destekliyoruz. Vatan topraklarınızın, esaretten kurtuluşu şimdiden mübarek  olsun." ifadesine yer verdi.
 
 Uluslararası toplumun Azerbaycan topraklarının yıllardır işgal altında  kalmasına ve bir milyonu aşkın kaçkın ve göçkünün yurtlarından koparılmasına bir  çözüm bulamadığını belirten Kılıçdaroğlu, ata topraklarında doğmamış, oraları  görmeden büyümüş nesillerin, Azerbaycan'ın topraklarını tamamen işgalden  kurtaracağı günleri heyecanla beklediğini ifade etti.
 
Kılıçdaroğlu, mektupta şunları kaydetti:
 
"Moskova'da varılan geçici ateşkesin sorunun çözümü için yeni bir  fırsat yaratmasını umut ediyor ve Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu  topraklardan tamamen çekilmesini kayıtsız bir şart olarak görüyoruz.  Ermenistan'ın bunun yerine savaşı tüm Azerbaycan sathına yaymak için Gence,  Berde, Mingeçevir gibi yerleşim yerlerine roket saldırıları düzenleyerek yeni  sivil can kayıplarına yol açmasını ise lanetliyoruz. Tarih ve uluslararası hukuk  bakımından haklı olan Azerbaycan'ın, sahada olduğu gibi diplomasi masasında da  üstünlüğünü göstereceğine, haklı davasını sonuna kadar savunarak Yukarı  Karabağ'ın yeniden Azerbaycan topraklarına katılmasını sağlayacağına inanıyoruz.
 
Yüreklerimiz Azerbaycan için çarpmaktadır. Ulu Önder Mustafa Kemal  Atatürk'ün de vurguladığı üzere, Azerbaycan'ın dertleri kendi dertlerimiz ve  sevinçleri kendi sevinçlerimizdir."

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