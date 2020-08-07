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Kerem Bürsin: Maalesef böyle bir şey oldu

Oyuncu Hande Erçel ile 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide rol alan Kerem Bürsin, önceki gün İstinye’de görüntülendi. Erçel ile öpüşme sahnesi, günlerce konuşulan oyuncu; konuyla ilgili soruları yanıtladı.

Kerem Bürsin: Maalesef böyle bir şey oldu İstinye'de objektiflere takılan Kerem Bürsin, muhabirlerle sohbet etti. Sahne gereği Hande Erçel’le öpüşen oyuncunun kamera arkasında set çalışanlarından birinin telefonla çektiği görüntülerin sosyal medyaya düşmesi hatırlatılan Bürsin, konuya açıklık getirdi.
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