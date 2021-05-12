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Kerem Bürsin: Hande ile uzun süredir beraberiz
Haklarında çıkan aşk dedikodularını her fırsatta reddetmelerine rağmen çıktıkları Maldivler tatilinde birbirlerine olan aşklarını ilan eden Hande Erçel (27) ile Kerem Bürsin (33), önceki akşam birlikte görüntülendi. İkili, ilişkileriyle ilgili açıklama yaptı.
Oynadıkları dizinin setine birlikte gelen Hande Erçel ve Kerem Bürsin, karşılarında bir anda gazetecileri görünce "Bize beş dakika müsaade edin, hemen geliyoruz" diyerek, karavana geçti.