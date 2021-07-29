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Kenan Doğulu'dan duygusal paylaşım

29 Temmuz 2021 Perşembe - 16:51 | Son Güncelleme : 29 07 2021 - 16:55

Boşandılar, boşanacaklar derken 7 yılı devirdiler! Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e duygusal sözler...


Birçok kez 'boşanacaklar' haberleriyle gündeme gelen Beren Saat ile Kenan Doğulu, kötü günleri geride bıraktı. Birlikteliklerine yeniden şans veren ünlü çiftten Doğulu, evliliklerinin 7'nci yıl dönümünü kutladı.
 
"SENİ ÇOK SEVİYORUM"
 
Düğün fotoğraflarını 675 bin takipçisi bulunan Instagram hesabından paylaşan Kenan Doğulu, eşine, "Seni çok seviyorum canım sevgilim, oyun arkadaşım, aşk ortağım. Hep böyle bakalım birbirimize, ilk günkü gibi" sözleriyle seslendi.
 
YORUM VE BEĞENİ YAĞDI
 
Takipçileri, ünlü şarkıcının gönderisini 40 binden fazla beğeni gönderdi. Nilgün Belgün, Faruk Sabancı, Demet Akalın, Simge Sağın, Gonca Vuslateri ve Umut Evirgen gibi çok sayıda ünlü, Doğulu'nun paylaşımına yorum yazdı.
 

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