Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bayram öncesi KDV indirimi müjdesini vermişti. KDV indirimleri ile sektörler rahat bir nefes alacak. Peki, KDV indirimi ne zaman başlıyor? Hangi sektörlerde KDV indirimi yapıldı? İşte 2020 KDV indirimleri...

KDV indirimi ne zaman başlıyor sorusu bayram sonrasında merak edilen konuların başında geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından duyurulan ve Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürülüğe giren KDV indirimi yıl sonuna kadar geçerli olacak. Peki, KDV indirimi ne zaman başlıyor? Hangi sektörlerde KDV indirimi yapıldı? İşte kalem kalem 2020 KDV indirimleri...

Corona virüsten etkilenen ekonomik faaliyetlere destek sağlanması amacıyla çok sayıda hizmet kolunda katma değer vergisi (KDV) oranlarında yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere indirime gidildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak birçok sektörde yıl sonuna kadar uygulanacak olan KDV indirimi açıklandı. Yapılan açıklamanın ardından Resmi Gazete 'de yayımlanan karar ile KDV indiriminin uygulanacağı sektörler açıklandı.

KDV İNDİRİMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

KDV indirimleri Resmi Gazete'de yayımlanarak yürülüğe girdi. KDV indirimi yıl sonuna kadar geçerli olacak.

HANGİ SEKTÖRLERDE KDV İNDİRİMİ YAPILDI?

Buna göre, belirlenen sektör ve iş kollarında tanımlı mal ve hizmetlerin sunulmasında uygulanan KDV oranları, yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere yüzde 18'den yüzde 8'e indirildi.

Bu sektör ve iş kolları, iş yeri kiralama hizmeti, kongre, konferans, seminer, konser, fuar ve lunapark giriş ücretleri, düğün, nikah, balo ve kokteyl salonlarında verilen organizasyon hizmetleri, berberlik ve kuaförlük hizmetleri ile güzellik salonunda verilen hizmetler, terzilik, giyim eşyası ve ev tekstil ürünlerinin onarım ve tamiratı, ayakkabı ve deri eşyaların onarımı ile ayakkabı boyama hizmetleri, kuru temizleme, çamaşırhane, giyim eşyası ve diğer tekstil ürünlerini ütüleme hizmetleri ile halı ve kilim yıkama hizmetleri olarak belirlendi.

Söz konusu vergi indiriminden, malzemeleri hariç aşağıdaki faaliyetler de yararlanacak:

"Bisiklet, motosiklet ve motorlu bisikletlerin bakım ve onarımı, evde kullanılan elektrikli cihazların (buzdolabı, fırın, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, klima gibi) bakım ve onarımı, tüketici elektroniği ürünlerinin (TV, radyo, CD/DVD oynatıcıları, ev tipi video kameralar gibi) bakım ve onarımı, evde kullanılan ısıtma ürünlerinin (termosifon, şofben, banyo kazanı, kombi gibi) (merkezi ısıtma kazanları hariç) bakım ve onarımı, ev ve bahçe gereçlerinin bakım ve onarımı, mobilyaların ve ev döşemelerinin bakım ve onarımı, bilgisayarların, iletişim araç ve gereçlerinin, saatlerin bakım ve onarımı, müzik aletlerinin bakım ve onarımı, çilingirlik ve anahtar çoğaltma hizmetleri ile hamallık hizmetleri, motorlu kara taşıtlarının yağlanması, yıkanması, cilalanması hizmetleri ile bunlara ait koltuk ve döşemelerin bakım ve onarımı, hane sakinlerine verilen konut bakım, onarım, boya ve temizlik hizmetleri."

Ayrıca, genel orana tabi yeme-içme hizmetleri (alkollü içeceklere isabet eden kısmı hariç), yolcu taşımacılığı hizmetleri, genel orana tabi süs bitkileri ile çiçek teslimleri de KDV indiriminden faydalanacak.