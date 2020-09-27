Kaza yaptığı aracı bırakıp kayıplara karıştı

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı E.Ö. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilirken polis ekipleri kayıplara karışan araç şoförünü bulmak için çalışma başlattı.

Öte yandan, durumlarının iyi olduğunu ve kaza esansında araç içerisinde olduklarını belirten isimleri henüz öğrenilemeyen iki kişi ise aracın plakasını sökerek olay yerinden uzaklaştı. Kaza bölgesinde trafik tek şeritten kontrollü bir şekilde sağlandı. Olay yerine gelen çekici ile kaza yapan aracın bölgeden kaldırılması ile trafik normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.