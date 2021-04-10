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Kayseri'de korkunç kaza! Bir aile yok oldu

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) |  10 Nisan 2021 Cumartesi - 21:42 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 21:45

Kayseri - Malatya karayolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada aynı aileden 1'i çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.


Kaza, 18.00 sıralarında Kayseri- Malatya Karayolu Pazarören mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Şahan (36) yönetimindeki 27 SP 695 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Suya gömülen otomobilin içindeki aynı aileden Hüseyin Şahan, Semra Şahan (33), Mehmet Efe Şahan (2) ve Damla Şahan (24) olay yerinde hayatını kaybetti.
 
Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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