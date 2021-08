Kavun ve karpuz ile ödem atma zamanı! İşte ödemi atan tarifler!

Yaz mevsiminde en çok tüketilen karpuz ve kavun meyveleri hakkında bilgi veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Damla Hayırlıoğlu, kavun ve karpuzun hem antioksidan açısından zengin hem de toksinlerin atılmasında önemli etkiye sahip olduğunu söyledi.

TOKSİNLERİ ATIYOR, KANSERE KARŞI KORUYOR!

Kavun ve Karpuz meyvelerinin büyük çoğunluğu su olduğundan dolayı; sıvı içeriği yüksek ve karbonhidrat oranı düşüktür. Biz onları her ne kadar kardeş gibi düşünsek de; birbirlerinden farklı özellikleri vardır.

Karpuza bakacak olursak; karpuza kırmızı rengini veren likopen; oldukça güçlü bir antioksidandır. Antioksidanlar, hücre korunması ve toksinlerin atılmasına yardımcı olur; ayrıca zararlı serbest radikalleri etkisiz hale getirerek kalp sağlığına katkı sağlar ve kansere karşı vücudumuzu korur.

Kavunda olduğu gibi, karpuzda da yüksek miktarda beta – karoten (A vitamini) vardır. Karpuzdaki aminoasitlerin antienflamatuar yani vücuttaki iltihaplanmayı azaltıcı etkisi olduğu kanıtlanmıştır. Karpuz da diğer yaz meyveleri gibi ödem atmaya yardımcı ve lif içeriği sayesinde bağırsak sağlığı için oldukça önemlidir. Bol bol c vitamini içeren karpuz bağışıklık sistemi ve cilt sağlığı için oldukça iyidir. Potasyum içeriği yüksek olan karpuz; kan basıncını dengelemede rol oynar. Glisemik indeksi yüksek olduğu için fazla tüketimi kan şekerinde artışa sebep olabilir bu nedenle diyabet hastalarının kontrollü olarak tüketmesi gerekir. 100 gram karpuzun 91.5 gramı sudur. 22 kalori içerir. 1 porsiyon karpuz 200 g’dır. Günde 200 g karpuz yiyerek günlük c vitamini ihtiyacınızın yaklaşık %20’sini karşılayabilirsiniz.

TATLI İHTİYACINI GİDERİYOR!

%85i su olan kavunun karpuza göre şeker içeriği daha yüksektir bu nedenle tatlı ihtiyacını bastırmak, vücuda ferahlık sağlamak için güzel bir seçimdir. Kalsiyum bakımından ikisi de eşit özelliklere sahiptir ve 7 mg içerir. Kavun, Yüksek folat, magnezyum ve K vitamini sayesinde kemik sağlığını geliştirir. Kavun da karpuz gibi oldukça yüksek lif içeriğine sahiptir ve bağırsak sağlığına iyi gelir. Karpuzdan neredeyse iki kat daha fazla C vitamini içerir. C vitamini Bağışıklık sisteminin olmazsa olmazlarındandır. A vitamini içeriği karpuza göre daha düşük olsa da yine de iyi bir kaynaktır. 100 gram karpuzun 85 gramı sudur. 27 kalori içerir. Bir porsiyonu 200 gramdır. Karpuz da olduğu gibi glisemik indeksi yüksektir bu nedenle diyabet hastaları tüketimine dikkat etmelidir. Her iki meyvenin de kendine has özellikleri ve lezzeti var. Hangisini tüketelim derseniz en doğrusu dönüşümlü olarak tüketmek olacaktır. Ne kadar çeşit o kadar fazla vitamin, mineral, antioksidan demektir. Sofranızda taze yaz meyve ve sebzelerine yer vermeyi unutmayın. Sağlıkla kalın.

KARPUZLU FROZEN TARİFİ

2 su bardağı dondurulmuş karpuz küpleri

1/2 dondurulmuş muz

1/2 limon suyu

1/2 yemek kaşığı bal

2-3 yaprak nane

Tüm malzemeleri blendra koyarak iyice karıştırdıktan sonra bir bardağa boşaltın, nane ve limon ilave edin. Sıcak yaz günlerinde afiyetle tüketebilirsiniz. Şifa olsun