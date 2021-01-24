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Kars'ta korkutan deprem! Şiddeti...

24 Ocak 2021 Pazar - 7:42 | Son Güncelleme : 24 01 2021 - 7:42

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde saat 02:16'da 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


AFAD'dan aktarılan bilgiye göre, saat 02:16'da merkez üssü Kars'ın Sarıkamış ilçesi olan bir deprem meydana geldi.
 
Depremin büyüklüğü 3.5 olarak belirlenirken derinliği ise 7 km olarak kaydedildi.

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