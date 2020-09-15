Karotis doppler ultrason

Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Rengin Türkgüler, karotis doppler ultrasonu ile inme risklerinin erken teşhisinin ve tedavisinin mümkün olabildiğini belirtti.

Karotis doppler ultrasonu, karotis arterlerindeki kan akışını incelemek için ses dalgalarını kullanan güvenli, ağrısız bir prosedürdür. Sadece ses dalgalarından faydalanıldığı için oldukça güvenilir ve ağrısız bir işlemdir.

İki karotis arteriniz boynunuzun her iki yanında bulunur. Kalbinizden beyninize kan taşırlar. İnme riskini artırabilen tıkalı veya daralmış karotis arterler için karotis ultrason testleri, sağladığı detaylı sonuçları ile doktorun inme riskini azaltacak bir tedavi belirlemesine yardımcı olur.

Neden yapılır?

İnme riskini artıran daralmış karotis arterleri test etmek için bir karotis ultrasonu yapılır. Karotis arterleri genellikle yağ, kolesterol, kalsiyum ve kan dolaşımında dolaşan diğer maddelerden oluşan bir plak birikmesiyle daralır. Daralmış bir karotis arterin erken teşhisi ve tedavisi inme riskini azaltabilir.

Doktorlar, geçici iskemik ataklar ya da inme riski aşağıdakiler dahil, inme riskini artıran tıbbi durumların olması durumunda karotis ultrasonu önerebilir:

• Yüksek tansiyon

• Şeker hastalığı

• Yüksek kolestorol

• Ailede inme veya kalp hastalığı öyküsü

• Son geçici iskemik atak (TIA) veya inme

• Doktor tarafından stetoskop kullanılarak tespit edilen karotis arterlerde anormal ses

• Koroner arter hastalığı

Karotis ultrasonunun farklı durumlar için de uygulanabilir:

• Plakları çıkarmak için ameliyattan sonra arterdeki kan akışını değerlendirmek (karotis endarterektomi)

• Bir arterden kan akışını iyileştirmek için kullanılan bir ağ tüpü olan stentin yerleşimini ve etkinliğini değerlendirmek

• Kan akışını engelleyebilecek pıhtılaşmış kan (hematom) koleksiyonu bulmak

• Kan akışını bozabilecek diğer karotis arter anormalliklerini tespit etmek