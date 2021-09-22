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Kararı duyunca, duruşma salonunun penceresinden atladı!

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA) |  22 Eylül 2021 Çarşamba - 16:51 | Son Güncelleme : 22 09 2021 - 16:52

Ankara'da hakkında tutuklama kararı verilen Serdar Ramazan P., 2'nci kattaki duruşma salonunun penceresinden atladı. Ağır yaralanan sanık hastaneye kaldırıldı.


Mersin'de görülen duruşmasına Ankara 43'ncü Asliye Ceza Mahkemesinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılan Serdar Ramazan P.'nin, aile içi şiddet suçundan tutuklanmasına karar verildi.
 
Sanık Serdar Ramazan P., tutuklama kararını duyunca 2'nci kattaki duruşma salonunun penceresinden atlayarak kaçmaya çalıştı. Adliyenin C kapısının yanında bulunan beton zemine düşerek yaralanan sanık, güvenlik görevlileri tarafından yakalandı. Ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan sanığın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 
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