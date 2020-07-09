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Karar verildi! 7 dev bankaya büyük şok

AA |  09 Temmuz 2020 Perşembe - 18:21 | Son Güncelleme : 09 07 2020 - 18:27

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), müşterilerce iletilen şikayetlerin incelenmesi sonucunda 7 bankaya toplam 204 milyon 651 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi.


BDDK tarafından yapılan duyuruda, bireysel ve ticari müşteriler  tarafından kuruma iletilen şikayetlerin incelendiği belirtilerek, şunlar  kaydedildi:
 
"Bu kapsamda, şikayete konu bankalar hakkında kurumumuz denetim  elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen raporlarda yer  alan tespitlere ilişkin olarak ilgili mevzuat ve Kurumumuzca bankalara iletilen  talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve  Denetleme Kurulunun 9 Temmuz 2020 tarihli toplantısında alınan kararlar ile  ilgili mevzuat uyarınca 7 bankaya toplam 204 milyon 651 bin TL idari para cezası  uygulanmasına karar verilmiştir. Söz konusu şikayetlere ilişkin inceleme  süreçleri kesintisiz devam etmektedir."
 

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BDDK müşteri idari para cezası
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