Kar yağışını izlemek için gittikleri yaylada 6 saat mahsur kaldılar

Rıdvan Kürtül, arkadaşları Mustafa Sarıbıyık ve Ahmet Paksoy ile birlikte yılın ilk kar yağışını izlemek için Andırın- Göksun Karayolu'nun 15'inci kilometresindeki Halbur Yaylası'na gitti. Ancak araç yolda kara saplandı ve ilerleyemedi. 3 arkadaş daha sonra 112'yi arayarak yaylada mahsur kaldıklarını belirtip yardım istedi. İhbar üzerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Andırın Belediyesi ekipleri yaylaya sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda 3 arkadaş, 6 saat mahsur kaldıkları yayladan kurtarıldı.

Ekiplere teşekkür eden Rıdvan Kürtül, "Kar yağışını izlemek için arkadaşlarımızla Halbur Yaylası'na geldik ancak araç birden kara saplandı. Karın altı balçıkmış, bir türlü geri çıkamadık. 6 saat burada mahsur kaldık. Çok şükür ekipler imdadımıza yetişti" dedi.

Mustafa Sarıbıyık ise kar yağışını izlemek isterken 6 saat yaylada mahsur kaldıklarını belirterek, "Yılın ilk kar yağışını görmek için arkadaşlarımızla birlikte gezmeye çıktık. Sonra ana yoldan ara bir yola girdik ve birden araç kara saplandı. Meğer altı balçıkmış, 6 saat burada kaldık. Sağ olsun ekipler yetişti. Kendilerine çok teşekkür ederiz" diye konuştu.