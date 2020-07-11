Kamu işçilerine ikramiye ödeme tarihleri belli oldu

Kamuda çalışan yüz binlerce işçiyi ilgilendiriyor. Tediye ödemelerinin tarihi belli oldu. Cumhurbaşkanı kararına göre kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemesinin ilk taksiti 27 Temmuz'da yapılacak. İkramiyenin ikinci taksiti ise 14 Aralık'ta ödenecek.

Taşeron şirketlerden kadroya geçen sürekli işçiler ve kamu işçileri için ödenecek olan ilave tediye yani ikramiye tarihleri açıklandı. Resmi Gazete yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemesinin ilk taksiti 27 Temmuz 'da yapılacak. İkramiyenin ikinci taksiti ise 14 Aralık'ta ödenecek.

TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Tediye ödemeleri her yıl dört taksitle ödeniyor. 2020 yılına ait ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti ise 22 Mayıs'ta ödendi. 2020 yılına ait 3. ve 4. taksit ödemelerin ise ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Bayram öncesi müjde geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı karar Resmi Gazete 'de yayımlandı. Karara göre tediye ödemelerinin ilki bayram öncesi 27 Temmuz'da yapılacak. İkramiyenin ikinci taksiti ise 14 Aralık'ta ödenecek.

TEDİYE ÖDEMESİ KİMLERE YAPILIR?

6772 sayılı Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması Hakkındaki Kanunun içinde olan aşağıdaki kapsama giren kurumlardaki kadrolu kamu işçilerine ilave tediye ödemesi yapılır:

Genel ve katma bütçeli kurumlar,

Özel bütçeli idareler,

ermayesinin yarısından fazlası devlete ait olan kurum ve kuruluşlar,

Kamu iktisadi teşekkülleri,

İLAVE TEDİYE NEDİR?

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde kadroya geçen işçilere, ayrı bir tüzel kişiliği bulunmaksızın devlet tüzel kişiliği içerisinde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine ait olan bir kurumlarda kadroya geçen işçilere yılda 52 günlük tediye ödenmesi gerekmektedir.