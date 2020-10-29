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Kalp hastalarına "grip aşısı" uyarısı

AA |  29 Ekim 2020 Perşembe - 15:53 | Son Güncelleme : 29 10 2020 - 15:53

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kardiyoloji Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Mehmet Yunus Emiroğlu, kalp hastalığı bulunan kişilerin grip aşısı ile korunmaya ihtiyacı olduğunu bildirdi.


Prof. Dr. Emiroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gribin her yıl  milyonlarca insanı etkilediğini ve yüz binlerce insanın ölümüne neden olduğunu  söyledi.
 
Bazı kronik hastalıkları olan bireylerde hastalığın akciğer dokusuna  da yayılabildiğini ve ölümcül olabilen ağır solunum yetersizliklerine yol  açtığını vurgulayan Emiroğlu, genç ve sağlıklı bireylerde rahatlıkla  atlatılabilen gribin riskli gruplarda ciddiye alınması gerektiğini bildirdi.
 
Prof. Dr. Emiroğlu, "Solunum yolu hastalıklarına ilaveten, influenza  virüsünden kaynaklanan iltihabın kanda pıhtılaşma eğilimini arttırdığı ve  damarlardaki plakları hassas hale getirebileceği ve yırtılmalarına sebep  olabileceği öne sürülmüştür. Böylece grip kalp krizini de tetikleyen bir faktör  olarak karşımıza çıkar." diye konuştu.
 
Risk altındaki hastalarda bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle  hastalıklarla mücadele gücünün azaldığına işaret eden Emiroğlu, şu bilgileri  verdi:
 
"Basit bir üst solunum yolu enfeksiyonu olarak seyretmesi beklenen  hastalığın zatürreye yol açarak akciğerlere yayılması ve ikincil hastalıkların da  tabloya eklenmesi ile hastalık ağırlaşabilir ve özellikle çocuklar, yaşlılar,  diyabetliler, astımlılar, kalp ve kanser hastalarında ölüme neden olabilir.  Antiviral ilaçların etkinliklerinin sınırlı ve yetersiz olması, hastalıktan  korunmanın önemini daha da artırmaktadır. Risk altında olan yani hastalığın ağır  seyretmesi beklenen hastalara aşı uygulanmalıdır. Bu hastalar, 65 yaş üstü  bireyler, bakımevinde kalan ve kronik hastalığı olanlar, astım, kronik bronşit,  amfizem, bronşektazi gibi kronik akciğer, kalp damar, kalp kapak hastalıkları  veya başka bir sebeple kalp cerrahisi geçiren ve altta yatan etyopatolojinin  devam ettiği hastalar (örneğin bayas ameliyatı ile hastanın tıkalı damarları  açılmıştır ancak aterosklerotik hastalık zemini tamamen ortadan kalkmaz, risk  devam eder), ayrıca damarlarına stent konanlar, doğumsal kalp hastalığı olanlar,  kalp, böbrek yetmezliği, bağışıklık sisteminin baskılandığı AIDS ve kemik iliği  kan yapım yetersizliği olanlar, bazı romatolojik hastalıkları olanlar olarak  sayılabilir."
 
"Aşının sonbahara girerken yapılması o yıl süresince korunma  sağlayacaktır"
 
Emiroğlu, "Kalp hastalığı bulunan kimselerin genellikle orta ve üzeri  yaşlarda oldukları göz önüne alındığında, bu grubun aşı ile korunmaya ihtiyacı  vardır. Toplum hizmeti gören, kalabalık ortamlarda çalışmak zorunda olan  kimselerde ve özellikle her an hastalarla muhatap olan sağlık personelinin,  bireysel riskleri düşük olsa bile yüksek bulaşma riski altında olduklarından  aşılanmaları gereklidir. Özellikle pandemi döneminde grip aşısı sağlıklı genç  erişkinlere de önerilmektedir. Pandemi virüsü ile grip virüsü eş zamanlı  enfeksiyona neden olabilmekte ve bu kişinin sağlığını olumsuz  etkileyebilmektedir. Bunun dışında sağlıklı erişkinlere girip aşısı zorunlu  olmayıp yapılması durumunda kişinin işgücü kaybını engelleyecektir."  değerlendirmesinde bulundu.
 
Prof. Dr. Emiroğlu, ateşli hastalığı olanlarda ateşli dönemde aşı  uygulanmaması gerektiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Grip aşısının koruyuculuğu yüzde 80 civarındadır. Yani aşılanma  sonrasında da bireysel ve sosyal hijyene dikkat edilmelidir. Ancak aşılanan  bireylere hastalık bulaşsa bile daha hafif seyretmektedir. Aşının ciddi bir yan  etkisi yoktur. Grip sonbahar ve kış aylarında sık görüldüğünden, aşının sonbahara  girerken yapılması o yıl süresince korunma sağlayacaktır. Virüsler bir sonraki  yıla kadar antijen yapılarını değiştirecekleri için aşının her sene tekrarlanması  gerekir."
 
  
 

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