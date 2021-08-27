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Kahramanmaraş'ta pat pat faciası: 3 kişi feci şekilde can verdi!

AA |  27 Ağustos 2021 Cuma - 23:57 | Son Güncelleme : 27 08 2021 - 23:57

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı çift ve tarım aracı sürücüsü hayatını kaybetti.


Kırsal Emirli Mahallesi'nde motosikleti arızalanan sürücü İsmail Ç.  (77) ve eşi Hatice Ç.'ye (72) yardım etmek isteyen mahalle sakinlerinden Halil E.  (48) "pat pat" olarak bilinen tarım aracıyla yanına 17 yaşındaki O.E'yi de alarak  bölgeye gitti.
 
Bu esnada yolun kenarında motosikleti tarım aracına bindirmeye çalışan  yaşlı çift ve mahalle sakinlerine, karşı istikametten gelen D.Ö. (35)  idaresindeki 46 DY 662 plakalı otomobil çarptı.
 
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık  ekipleri, yaşlı çift ve Halil E'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
 
Afşin Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü ile tarım  aracındaki mahalle sakini O.E'nin tedavisi sürüyor.
 
D.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
 

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Kahramanmaraş Afşin tarım aracı
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