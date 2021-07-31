Kahramanmaraş'ta kayıp Emine öğretmen aranıyor!

AFAD, jandarma ve polisten oluşan arama kurtara ekiplerinin iz takip köpeği ile yaptığı çalışmalara vatandaşlar da destek verirken, Emine Gökkız'ın ailesi, öğretmenin internet hesabı üzerinden telefonun konum geçmişini inceledi. Yapılan incelemede Emine Gökkız'ın evinden çıktıktan sonra minareli asma köprüye doğru gittiği, buradan Çiçekli Caddesi'ne oradan Haymalı mevkiine geçtiği tespit edildi. Bunun üzerine ekipler arama çalışmalarını o bölgede yoğunlaştırdı.
ÇALIŞMALARA SABAH DEVAM EDİLECEK
Yaklaşık 250 kişi tarafından aranan ve baraj kenarlarının da kontrol edildiği çalışmalarda Emine Gökkız'ın izine rastlanmadı. Saat 15.30 itibariyle de Gökkız'ın telefonu kapandı ve sinyal kesildi. Havanın kararmasıyla birlikte arama kurtarma çalışmalarına ara verildi. Ekipler yarın sabah 09.00 itibariyle Emine Gökkız'a arama çalışmalarına kaldıkları yerden devam edecek.