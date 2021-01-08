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Kahramanmaraş’ta dehşet veren anlar! Alev topuna döndüler

08 Ocak 2021 Cuma - 15:24 | Son Güncelleme : 08 01 2021 - 15:29

Kahramanmaraş’ta, bir akaryakıt istasyonunda kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlar yakıt pompalarına sıçrayınca başlayan yangında istasyonda görevli 2 işçinin kıyafeti tutuştu. İşçilerin kısa sürede tamamen alev alan kıyafetleri yangın tüpüyle yapılan müdahalenin ardından söndürüldü. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda yaralanan işçiler, hastaneye kaldırıldı.


Olay, dün öğle saatlerinde Doğukent Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. İstasyonundaki kaynak çalışması sırasında sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Yangın sırasında alevler, istasyondaki görevli 2 işçinin kıyafetlerini tutuşturdu. Kısa sürede alevlerin arasında kalan işçilere, yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi.
 
Yanmaktan son anda kurtarılan ve yaralanan işçiler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Güvenlik kamerasına da yansıyan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
 
 
 

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