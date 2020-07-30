Kaftancıoğlu'nun o sözleri parti içinde tartışma yarattı

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, “CHP Parti Meclisi’ne Tuncay Özkan ve Yıldırım Kaya’nın seçilmemesi için elinden geleni yaptığını söylediği” iddiası, tartışmalara neden oldu. Kaftancıoğlu’nun Genel Merkez tarafından uyarıldığı öğrenildi.

CHP’nin haftasonu Bilkent Odeon Kültür Merkezi’nde yapılan 37. Olağan Kurultayı’nda, İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu’nun, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun anahtar listesi dışında, Genel Başkan Yardımcıları Tuncay Özkan ve Yıldırım Kaya’nın yer almadığı 52 kişilik bir alternatif liste hazırlayarak dağıtması dikkat çekti. Kaftancıoğlu’nun bunun sebebi olarak “Evet bu listeyi İstanbul örgütü olarak biz hazırladık. Bu listede Yıldırım Kaya ve Tuncay Özkan yok. Neden yok? Çünkü onların girmesini istemedim ve onların seçilmemesi içinde elimden geleni yaptım” dediği öne sürüldü.

İL BAŞKANI CANAN KAFTANCIOĞLU: DELEGELERİMİZ SEÇİMİNİ YAPTI

Kaftancıoğlu iddialarla ilgili yaptığı açıklamada, “Başarılı bir şekilde tamamladığımız kurultayımızda delegelerimiz seçimlerini yapmıştır. Bizler de vatandaşın gerçek sorunlarıyla uğraşmak üzere sahada olmaya devam ediyoruz” demekle yetindi.

TUNCAY ÖZKAN: PARTİMİ TARTIŞTIRMAM

Tuncay Özkan ise yaptığı açıklamada “Partimi tartıştırmam o nedenle bu konu üzerine konuşmayacağım” dedi. (Hürriyet)